Si schianta contro un camion e muore: addio a Emily Hartridge

La notizia che è trapelata in rete qualche ora fa, ha lasciato senza parole i fan della celebre Emily Hartridge. Lei è una giornalista e una youtuber inglese di successo. Molto popolare per le sue interviste e la sua attività di personal trainer, muore a 35 anni in un gravissimo incidente stradale. La notizia ufficiale è stata prima riportata dal The Guardian, poi confermata da un post sulla pagina instagram della giornalista.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora la vaglio della polizia, ma secondo le informazioni che sono trapelare sul web, la donna si sarebbe schiantata contro un camion nella zona sud di Londra. La Hartridge è morta sul colpo, a nulla sono valsi gli aiuti da parte dei paramedici. Fino a questo momento non si conoscono ulteriori dettagli.

"Siamo qui per annunciarvi una cosa terribile – si legge sul profilo instagram di Emily Hartridge -. Siamo consapevoli che in molti aspettavo di vedere Emily in tv ma questo è l’unico modo per aggiornavi su quello che è successo. E’ rimasta coinvolta in un incidente nella giornata di ieri ed è venuta a mancare – continua-. L’amiamo tutti immensamente, ha toccato la vita di un’infinità di persone. Era una persona davvero speciale".