Si è spento Raffaele Pisu, l'attore aveva 94 anni

Si è spento l'attore Raffaele Pisu, simbolo di un'epoca gloriosa per lo spettacolo italiano. Attore per il cinema e per il teatro, ha avuto importanti esperienze anche in televisione. Si è spento nella casa di cura di Castel San Pietro Terme dove era ricoverato da qualche tempo per le sue precarie condizioni di salute.

Aveva 94 anni e ha scritto importanti pagine della storia italiana. Prima di diventare attore, infatti, Raffaele Pisu ha lavorato in radio. Nell'immediato secondo dopoguerra, dopo aver combattuto come partigiano e aver trascorso un periodo in un campo di internamento tedesco, Raffaele Pisu ha lavorato in radio. La sua voce ha scandito gli anni difficili della ricostruzione, ha raccontato l'Italia che stava rinascendo attraverso le frequenze di Radio Bologna. Ha recitato in commedie storiche a partire dagli anni Sessanta e ha lavorato con i più grandi al teatro e al cinema ma non ha mai abbandonato la radio, sua grandissima passione a cui tornava ogni volta che poteva. Nella sua carriera settantennale ha condotto anche Striscia la Notizia in coppia con Ezio Greggio per quasi due stagioni. È stato uno dei grandissimi dello spettacolo italiano, che ha accompagnato italiani attraverso diverse epoche con la sua battuta sempre pronta, con quell'ironia pulita e ingenua di cui oggi, probabilmente, si sente un po' la mancanza.

A darne l'annuncio è stato suo figlio Antonio, regista. Ha voluto annunciare la dipartita del padre attraverso un post su Instagram, dove ha condiviso una tenera immagine della sua infanzia in compagnia dei suoi genitori. “ Eravamo proprio belli tutti e tre insieme. Abbiamo riso, sperato, sperperato e goduto. Insieme. Sempre. Grazie per avermi reso quel bambino con un sacco di avventure stupende da raccontare vissute insieme al suo papà. Quella felicità però me la ricordo ancora troppo bene e muoio dalla paura di non ritrovarla mai più. Ciao papà che il viaggio ti sia lieve ”, ha scritto l'uomo per ricordare suo padre. Antonio Pisu per lunghissimi anni ha creduto di essere figlio unico, fin quando non è comparso suo fratello. Paolo Rossi è nato nel 1966 a Rimini, frutto della passione di Raffaele Pisu con una donna nell'estate nel 1965 mentre l'attore girava “L'ombrellone”, capolavoro di Dino Risi ambientato sulla Riviera Romagnola.