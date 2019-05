Quel primo brindisi per Meghan all'addio al celibato dell'ex marito

Non si sa se sia stato un caso, ma a pochi giorni dalla nascita del “Royal Baby” l’ex marito di Meghan Markle il produttore americano Trevor Engelson, sposerà stasera in chiesa a Montecito in California, la sua giovane fidanzata Tracey Kurland.

Engelson porterà all’altare quasi esattamente un anno dopo il matrimonio di Meghan con il Principe Harry. I due si frequentano da circa un anno, e si sono già sposati con rito civile dal 9 ottobre. Tracey è la figlia di un multimilionario.

Particolarmente “agitato” è stato l’addio al celibato dello sposo, che ha riunito gli amici più cari, compreso i rapper Noreaga ad uno dei ristoranti più amati dalle star il “Prime 112”.

I proprietari de ristorante, hanno riferito che il gruppo ha bevuto molto e c’è un particolare che non è passato certo inosservato. Durante uno dei primi brindisi un amico dello sposo ha alzato il calice dicendo: “ Questo qui è per i “reali” sai cosa intendo ” rivolgendosi a Engelson e scatenando le risate degli altri presenti.

Ha poi continuato dicendo: “Si perde una reale, ma si va avanti” , e lo sposo guardando la telecamera ha annuito ridendo. Questo video è stato pubblicato nel profilo Instagram dell’attore britannico Damson Idris, e ripreso poi da moltissimi siti di gossip inglesi.