Follia in California: si veste da Joker e semina il panico per strada

Le terrificanti immagini di Joaquin Phoenix nei panni di Joker devono aver colpito la fantasia di molte persone in California. In particolare quella di un uomo che, indossata la maschera dell’acerrimo nemico di Batman e una parrucca verde, ha seminato il panico per le strade di Venice Beach. La notizia è stata riportata da CBS, che ha seguito in diretta lo spettacolare inseguimento che il folle ha ingaggiato con la polizia di Los Angeles.

Lungo il percorso da Orange County a Venice Beach, l’uomo travestito da Joker ha messo a repentaglio la vita degli automobilisti incrociati sul suo cammino. Alla guida di una BMW nera, il fanatico del clown psicopatico e spietato, tra i più celebri supercriminali dei fumetti, si è esibito in atteggiamenti eccentrici ed estremamente pericolosi, proprio come il criminale di Gotham City.

La polizia insegue Joker: il caso diventa virale

Sporgendosi con metà del corpo dal tettuccio della sua auto, il Joker di Venice Beach ha provocato gli agenti facendo loro il gesto dell’ombrello. A quel punto è scattato un inseguimento seguito dalle telecamere delle tv, nella migliore tradizione californiana di O. J. Simpson. L’epilogo, tuttavia, è stato davvero inaspettato.

Dopo aver abbandonato il passeggero che era al suo fianco e prima che la polizia circondasse la macchina, l’uomo ha lasciato il veicolo e si è recato sulla spiaggia di Venice, dove ha aiutato un ragazzo a seppellirsi sotto la sabbia, dandogli anche il “cinque”. Passati alcuni minuti, questo strano Joker è stato raggiunto dagli agenti dell’LAPD che l’hanno bloccato e arrestato.

Decine di persone hanno seguito l’uomo mascherato verso la spiaggia e molti hanno ripreso il bizzarro incontro con la polizia sui loro smartphone per condividerlo sui social. Il caso è diventato subito virale e molti utenti hanno ipotizzato che con il suo gesto, l’uomo volesse emulare le gesta di Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips, che arriverà al cinema il prossimo 3 ottobre.