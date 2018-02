La signora Trio diventa star social grazie a Sanremo e alla Hunziker

È bastata un'inquadratura e una frase con la Hunziker e la signora Rosa Trio è diventata una vera e propria star del Festival di Sanremo. Dirigente biologa del Policlinico di Messina ha raccolto in pochi minuti migliaia di like su Instagram. Tutto nasce da un'idea della showgirl svizzera. La Hunziker ha infatti parlato dell'importanza dei social in uno spettacolo come quello del Festival di Sanremo. E così è andata tra il pubblico per intervistare proprio la signora Trio. La conduttrice ha chiesto alla signora quanto fosse popolare sui social network. Poi l'invito della stessa Hunziker cercare su Instagram il profilo della donna per "seguirla". In pochi istanti è arrivata una vera e propria ondata di like. Rosa Trio ha già toccato quota 16mila fan e aumenteranno ancora nelle prossime ore. Lei, insapettatamente, si è ritrovata al centro di un piccolo "promo-social" della Hunziker che ha avuto un effetto imprevedibile con una valanga di like. Adesso la signora Trio potrà di certo dire di essere diventata "popolare" sui social grazie a Sanremo.