Simona Tagli contro Antonio Zequila: "È un traditore"

Prima che iniziasse il suo decennio di castità, Simona Tagli è stata a lungo fidanzata con Antonio Zequila: "Gli voglio ancora bene, ma lui ma non parla mai di me e dice che non ho più il fisico di una volta".

Ospite di Pomeriggio Cinque, Simona Tagli si è scagliata contro Antonio Zequila, colpevole - a suo dire - di non darle abbastanza considerazione, nonostante una storia d'amore durata sette anni. "Sono stata con Antonio per sette anni, è un infedele, un'onda del mare, va e viene", esordisce la showgirl nel salotto di Barbara d'Urso. Un servizio si chiude con l'amletico dubbio: "er mutanda" è un imperdonabile playboy come Casanova o un romantico Romeo?

Simona Tagli non ha dubbi: "Tutte e due le cose". La showgirl precisa che tra lei e Zequila corre buon sangue: "Gli voglio molto bene, ci sentiamo. Prima del Grande Fratello Vip gli ho detto: 'Fai un bel reality, non puntare tutto sulla tua bellezza'". A queste gentili parole della Tagli, però, Antonio avrebbe risposto in maniera poco signorile: "Tu sei casta da dieci anni perché nessuno ti vuole più, perché non hai più i glutei in un certo modo, non hai più il physique du rôle".

"Non ho fatto in tempo ad arrabbiarmi abbastanza che è entrato nella Casa e questa cosa mi è rimasta qua; a una signora non puoi dire che nessuno più la vuole, ma come ti permetti!", aggiunge Simona Tagli, promettendo battaglia. Ma a mandare su tutte le furie la showgirl, non sono solo queste frasi ma anche il comportamento di Zequila, che - all'interno della Casa - avrebbe parlato di tutte le sue conquiste femminile non ricordando, però, l'importante storia con lei. "Io sono agée, non ho più il fisico che avevo una volta; ha raccontato di tutte le sue ex tranne me", lamenta la Tagli.

A questo punto interviene Biagio D'Anelli che rivela una confessione di Zequila a proposito di Simona: "Era troppo gelosa, non ce la facevo più, non mi faceva vivere". Qualcuno in studio chiede maliziosamente alla Tagli se queste recriminazioni non siano sintomo del fatto che la donna sia ancora innamorata dell'attore. Simona non si tira indietro e afferma: "Un uomo che fa parte della mia vita per sette anni non si può dimenticare, gli si vuole bene".

Nonostante le parole di affetto, però, Simona Tagli sembra avere il dente particolarmente avvelenato nei confronti del suo ex fidanzato. Per superare la delusione sarà forse necessario un incontro nella Casa di Cinecittà?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?