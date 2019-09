Simona Ventura chiede scusa a Elodie: “Ti ho bocciata a X Factor, ma ora sei un talento”

Si erano già incontrate alle audizioni di X Factor e, in occasione del Festival di Castrocaro, Simona Ventura ed Elodie Di Patrizi hanno avuto modo di ritrovarsi e chiarirsi dopo l’eliminazione della cantante dal talent show di Sky Uno.

Elodie, che ha conosciuto il successo ed è stata consacrata una delle artiste di punta della musica italiana dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, aveva già tentato di emergere partecipando ai provini per X Factor. Ai tempi aveva solo 18 anni e, proprio sul palco di quel talent, subì la prima sconfitta. Fu Simona Ventura a spegnere i suoi sogni di gloria bocciandola e ritenendola non ancora pronta per entrare a far parte del programma. Una lezione di vita che, però, non ha abbattuto Elodie, ma l’ha spinta a provare, riprovare e studiare sempre di più fino ad arrivare ad oggi.