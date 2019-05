Simona Ventura in ciabatte a The Voice, il retroscena

Simona Ventura è un uragano di simpatia e lo sta dimostrando sia fuori sia sopra il palco della sua trasmissione, The Voice of Italy. La conduttrice è tornata a essere la regina indiscussa di “Mamma Rai”, prima come spigliata ospite nei programmi delle reti nazionali (per promuovere lo show), poi divertendo con la sua conduzione spigliata e irriverente del talent musicale.

Un uragano di simpatia anche dietro le quinte di The Voice, come lei stessa ha mostrato nelle scorse ore attraverso il suoi profilo Instagram. Nelle stories, la Ventura ha infatti postato alcuni video che la ritraggono in ciabatte durante il backstage del programma. Nel suo eclettico abito giallo firmato Fausto Puglisi, la conduttrice non si vergogna a mostrarsi con ai piedi un paio di infradito rosa, con le quali passeggia per gli studi durante le audizioni dei giudici.

"Io e le mie ciabatte", scrive divertita Simona Ventura sul video social postato su Instagram, mostrandosi con le infradito ai piedi. Un outfit comodo e pratico, come quello da spiaggia, che la bella Simona indosserebbe durante tutta la fase del programma che la vede dietro le quinte; salvo poi infilarsi decolté dal tacco vertiginoso in presenza dei parenti dei cantanti e quando sale sul palco.

In ciabatte o decoltè poco importa, visto che a parlare sono i dati d'ascolto che continuano a premiare Simona Ventura e la sua squadra di giudici. Sarà per l'estro di Morgan ed Elettra Lamborghini o per l'esibizione rap di Guè Pequeno sulle note di "Non dirgli mai" di Gigi D'Alessio, ma The Voice convince spettatori e critica.

