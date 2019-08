Simona Ventura: "Condurrò un programma musicale... o forse due"

In una intervista al Radiocorriere Tv, Simona Ventura parla di tutti gli impegni che la attendono nella nuova stagione televisiva di Rai2 e assicura: "Condurrò una trasmissione musicale o forse due".

Quella che sta per iniziare si preannuncia una stagione intensa per Simona Ventura che è pronta a riprendere in mano lo scettro di regina della seconda rete della televisione pubblica. Si parte subito con la partecipazione come presidente di giuria alla finale del Festival di Castrocaro, evento previsto per il 3 settembre, ma presto SuperSimo riprenderà possesso anche di una fascia nel daytime festivo di Rai2.

"Mi rivedrete su Rai2 con un nuovissimo programma che andrà in onda ogni domenica dalle 12.00 alle 13.00. Sarà la trasmissione che apre all'intrattenimento domenicale della Rete", rivela la Ventura alla rivista ufficiale della Rai. La nuova produzione - che dovrebbe intitolarsi La Domenica Ventura - si occuperà di sport e calcio ma Simona si mostra ancora cauta: "È un po' presto per fare anticipazioni". "Prima voglio vedere il direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli e tutta la sua redazione, perché sarà con loro che collaborerò e con loro condividerò ogni scelta", aggiunge la conduttrice dimostrando un grande spirito di squadra.

Per Simona Ventura sono in arrivo anche impegni in prima serata: da ottobre sostituirà Giancarlo Magalli come voce narrante nella nuova edizione de Il Collegio, stavolta ambientato negli anni ottanta. Ma non solo, nel 2020 la conduttrice è pronta per una nuova (forse duplice) incursione nel mondo della musica: "Condurrò un programma musicale, anzi, qualcuno dice che forse i programmi saranno ben due…".

Su queste due eventuali trasmissioni, la Ventura non lascia trapelare molto e interrogata sulla possibilità di una nuova edizione di The Voice dichiara: "Io lo vorrei rifare perché comunque è un programma in cui abbiamo creduto. Chissà…". "Una cosa è certa: qualunque trasmissione sarò chiamata a fare, ci metterò come sempre grande entusiasmo", chiosa determinata Simona.

