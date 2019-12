Simona Ventura mostra l'anello di fidanzamento: uno smeraldo da capogiro

Il 2020 sarà l’anno di Simona Ventura e Giovanni Terzi: com’è noto, la conduttrice e il giornalista si sposeranno e l’anello di fidanzamento che lui le ha regalato ha scatenato la sana invidia di tutte le donne.

Ospiti della puntata del 3 dicembre scorso del Maurizio Costanzo Show, i due futuri coniugi sono apparsi sereni e felici. “ Vi sposate? ”, ha chiesto loro il conduttore e la Ventura non ha esitato a spiegare che il matrimonio è nei piani. “ Entro il 2020, non oltre ”, ha commentato Giovanni Terzi, mentre Simona, a testimonianza dei buoni propositi del futuro marito, ha mostrato orgogliosa l’anello di fidanzamento.

“ Intanto, è già arrivato l’anello di fidanzamento, e questo è già qualcosa - ha detto lei, mostrando uno smeraldo che avrebbe fatto capitolare qualunque donna - . Tornare indietro dall’anello è già più difficile ”. Maurizio Costanzo, quindi, ha indagato sulla storia d’amore tra la Ventura e Terzi scoprendo che si sono conosciuti lo scorso anno a casa di amici comuni. “ La mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ti dispiace se invito anche Terzi?’. Le ho detto: ‘No, lo conosco solo di vista”. Ai tempi ero single e convinta di rimanerlo per tutta la vita tanto ho i figli e il lavoro – ha raccontato la conduttrice - . Al rientro dalla cena ho pensato: ‘Sarò mica scema?’. Ho pensato a lui tutta la notte ”.

Da quel momento, la Ventura e Terzi non si sono più lasciati: insieme da un anno, sono convinti di aver trovato la vera anima gemella e sono pronti per compiere il grande passo. L’anello di fidanzamento sfoggiato da Simona ha scatenato i commenti dei fan della conduttrice, felici di ritrovarla finalmente radiosa e al top della forma. A conclusione della sua ospitata al Maurizio Costanzo Show, "Super Simo" non ha esitato ha postare sui social uno scatto che la ritrae in abito verde, così come lo smeraldo che Giovanni Terzi le ha regalato.

“Finalmente l’anello dei sogni”, “Bellissimo anello, qualcuno inizia a rosicare...”, “Ottimo gusto il tuo amore, bellissimo anello di fidanzamento”, hanno commentato i fan della conduttrice sui social. Lei, dunque, non può che godersi questo momento di massimo splendore in cui è riuscita a raggiungere un equilibrio negli affetti e nel lavoro dopo un momento di difficoltà vissuto negli anni addietro.