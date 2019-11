"Sposo il mio Giovanni Terzi". Simona Ventura a nozze nel 2020

Regina indiscussa dei reality show, divisa fra Rai e Mediaset, per Simona Ventura si profila un 2020 davvero scoppiettante almeno dal punto di vista sentimentale. Come ha rivelato in un’intervista al settimanale Oggi, la Ventura è pronta per il grande passo, decisa più che mai a unirsi in matrimonio a Giovanni Terzi. Uniti da un forte legame che non ha avuto crisi, negli ultimi 12 mesi, Simona Ventura ha costruito pezzo dopo pezzo, le fondamenta di una relazione sana e duratura. Nonostante gli impegni di lavoro, ora sta conducendo con grande successo “Il Collegio”, Simona Ventura sa perfettamente cosa vuole ed è pronta per il suo secondo sì. Dopo la turbolenta relazione con Bettarini, la showgirl volta definitivamente pagina, lasciando al passato dolori e dissidi con il suo ex.

La felicità di SuperSimo è contagiante e traspare dalle sue dichiarazioni che ha rilasciato al celebre settimanale di gossip. "Sì, sposo Giovanni Terzi. Abbiamo fissato il nostro matrimonio per il 2020 – esordisce -. La data precisa ancora non c’è ma sappiamo che avverrà tutto il prossimo anno. È un’idea che è venuta a entrambi all’improvviso e anche il matrimonio si svolgerà allo stesso modo". Tutto procede a gonfie vele dato che Simona Ventura e Giovanni terzi hanno già preso casa insieme e stanno costruendo il loro bellissimo nido d’amore.

"Ci sarà spazio per tutta la nostra tribù di figli. A breve traslocheremo", rivela la Ventura. Nell’intervista era presente anche Giovanni Terzi, il quale prende la parola e racconta quanto è stato bello per lui conoscere come una donna come Simona. "Fin dalla prima sera ho capito che l’averi amata. Dovevo ancora baciarla e sapevo già che non ci saremmo lasciati mai – rivela -. È lei che aspettavo. Simona è una donna unica nel suo genere. È dolce e generosa con tutte le persone che ama. Ho perso la testa per lei per come ama i suoi figli e per come ama tutta la sua famiglia. Una donna così non poteva non essere speciale".

E la Ventura aggiunge: "Dopo un anno che abbiamo trascorso insieme, mi sveglio la mattina e non mi capacito del dono che ricevuto. La vita mi ha fatto un regalo immenso, ovvero quello di farmi incontrare Giovanni. Non credevo più nell’uomo dei sogni, invece è accaduto".

In realtà l’idea di sposarsi per Simona Ventura era già da tempo, ma non c’era nessuna conferma ufficiale. Ma l’intervista che ha rilasciato insieme a Terzi parla molto chiaramente.