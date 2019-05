Simona Ventura dal talent al mercato: spese pazze con mamma e papà

Simona Ventura non è solo quello che si vede in televisione. Tolti gli abiti della conduttrice nel talent musicale The Voice of Italy, la Ventura ama passare il suo tempo libero insieme alla famiglia, con i suoi figli, il compagno ma anche con i suoi genitori Anna e Rino. Proprio con questi ultimi, nei giorni scorsi, ha trascorso una divertente mattinata all'insegna dello shopping al mercato rionale di via Pietro Calvi a Milano.

La popolare conduttrice ha filmato la mattinata al mercato con suo padre e sua madre, pubblicando alcuni scatti e video sul suo profilo Instagram, condividendo con i fan un momento della sua quotidianità. Super Simo, che nell'audio dei filmati si diverte a commentare tra i banchi del cibo e degli oggetti, non manca di indugiare sul padre che, camminando davanti a lei, è carico di sportine della spesa. "Papà carico!", scrive sulla foto nelle stories di Instagram Simone Ventura, per poi rincarare la dose aggiungendo, in merito alla madre: "Quanto ci fai spendere mammaaaaa?!".

Ovviamente la sua passeggiata tra i banchi del mercato milanese non è passata inosservata e tra una chiacchierata con i genitori e una battuta con gli ambulanti, la Ventura si è fermata con le persone che l'hanno riconosciuta per un saluto e qualche selfie. Genuinità e spontaneità che la contraddistinguono anche nella conduzione dei suoi programmi, anche nel backstage, come testimonia la recente foto social che la vede in ciabatte nel dietro le quinte di The Voice.

