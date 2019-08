Simona Ventura, topless involontario davanti ai paparazzi

Ultimi giorni di vacanza per Simona Ventura che si appresta a tornare in televisione con tre nuovi programmi targati Rai. La conduttrice 54enne si sta godendo gli ultimi scampoli di estate in compagnia del nuovo compagno, Giovanni Terzi, e della figlia Caterina. Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato la popolare presentatrice al mare insieme alla famiglia dove, tra un bagno e qualche scherzo, è stata protagonista (suo malgrado) di un incidente hot.

Nel servizio fotografico pubblicato sulla rivista, Super Simo è immortalata in spensierati momenti al mare sulla riviera adriatica insieme alla sua famiglia, tra risate con i figli e abbracci con il fidanzato. Nel momento della doccia in spiaggia, però, qualcosa va storto. Simona Ventura, fisico statuario e bikini viola ridottissimo, si mette sotto il getto d'acqua per togliersi dalla pelle i residui del sale. Il bikini legato dietro la schiena però la tradisce, scivola sotto il decoltè, scoprendo parte del suo seno. Un topless involontario proprio in favore degli obiettivi dei paparazzi che hanno fermato questo momento, scattando una foto da annuario.

Niente da invidiare alle giovani influencer di oggi. Simona Ventura, a 54 anni, è ancora bella e in forma con un fisico invidiabile. Il ritorno in Rai, sancito lo scorso anno con la conduzione di The Voice, ha ridato nuova linfa e sprint alla conduttrice che ora si prepara a tornare da protagonista nell'autunno televisivo della televisione di stato.