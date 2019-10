Simone Cristicchi: "Famoso per un tormentone io che odio i tormentoni"

In una intervista al Corriere della Sera, Simone Cristicchi ha presentato la sua biografia, “Abbi cura di me”, che esce il prossimo 25 ottobre e rivelato qualche retroscena della sua carriera artistica. A proposito della biografia, scritta ora che ha solo 42 anni, ha detto: “ Ero diffidente pure io...la biografia in genere si dedica a un artista deceduto. Però mi piace l’idea di qualcosa che ti ricorda che hai vissuto, in questa società iper-tecnologica che consuma tutto in un attimo. Tutti dovrebbero avere un libro che racconta la propria vita, un tascabile con le proprie esperienze ”.

Il cantautore ha poi raccontato della gioia mista a tristezza provata con il suo primo successo, “ Vorrei cantare come Biagio ” (ndr, Antonacci), hit che sbancò le classifiche per mesi. “E ra 10 anni che facevo tentativi con la musica, stavo vivendo il mio momento più triste e drammatico, ero in fondo alla fossa. Fu paradossale perché ero diventato famoso con un tormentone, proprio io che sono sempre stato contro i tormentoni ”, ha detto Cristicchi, rivelando che quel successo fu per lui un po’ traumatico. “ Provai gioia ma anche delusione per chi non aveva capito - continua - che il brano parlava dell’impotenza dei giovani che non hanno visibilità. Io prima d’allora suonavo nei pub davanti a 15 persone ”.

L’artista che per primo ha avuto il merito di portare, unico fra tutti, a teatro il dramma delle foibe, argomento tabù per la politica italiana, ha raccontato che l’amore per le storie è nato grazie all’abbonamento ai mezzi pubblici di Roma dove “ quello che per molti è un dramma per me era una risorsa perché l’autobus è un punto di osservazione particolare per chi cerca storie. Da piccolo mi chiamavano ‘Cento Lire’ perché avevo sempre la testa china, come se cercassi qualcosa... guardavo i dettagli ”.