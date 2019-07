Simone Nolasco su Instagram incendia l'estate

La palestra e il duro impegno nel lavoro hanno i loro frutti sul fisico di Simone Nolasco, uno dei più amati ballerini professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Alla soglia dei 26 anni, che compirà il prossimo 28 luglio, Simone vive un momento professionale d'oro ed è molto amato sui social, dove è seguito da quasi 300mila persone. La simpatia e l'ironia sono certamente due dei tratti distintivi del ballerino, che lo fanno amare dal grande pubblico, ma anche il suo fisico non è meno apprezzato, anzi.

Sono moltissimi gli apprezzamenti che i ragazzo riceve quotidianamente per la sua bellezza, merito senz'altro di un corpo modellato dai durissimi allenamenti a cui il ragazzo si sottopone per essere sempre in forma. Gli addominali cesellati di Simone Nolasco sono spesso in vista nelle immagini che il ragazzo condivide sui social, raccogliendo apprezzamenti di svariato tipo. L'ultima foto è una delle più amate in questo momento dal pubblico che lo segue su Instagram, uno scatto semplice ma sensuale nella sua essenzialità. Simone indossa solo un paio di jeans a gamba larga con il bottone sapientemente slacciato, che fa scendere la cintola quel poco che basta per mostrare l'elastico della biancheria intima bianca. L'addome è ben tirato ed evidenzia la perfezione del six-pack del ballerino, che non si mostra in volto, preferisce giocare coprendosi gli occhi con la mano.