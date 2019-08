Skam Italia cancellato: ecco perché

Skam Italia è stato cancellato dal portale online TIMVision. La notizia è stata resa nota in queste ore e ha gettato nello sconforto i tantissimi fan della web-serie, per lo più adolescenti che si erano affezionati alle avventure dei loro coetanei diretti da Ludovico Bessegato.

Ad annunciarlo è stato lo stesso regista 35enne con una storia sul suo profilo Instagram, dove ha alzato bandiera bianca arrendendosi alla volontà dell'editore. “ Voglio che sappiate che sia io che Cross Production che gli attori abbiamo veramente fatto tutto quello che potevamo fino all'ultimo. Oltre ogni immaginazione ” scrive Bessegato con evidente rammarico per come si è evoluta. La Stampa ha raccolto le parole del giovane regista: “ Lunedì abbiamo capito che anche l'ultima speranza a cui eravamo aggrappati di riuscire a girare la quarta stagione di Skam Italia era sfumata. Non conosco il motivo preciso, davvero. Sono il regista e lo showrunner della serie. So solo che una decisione paradossale,visto il successo che quest'anno ha avuto la serie. ” Sono parole che non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni quelle di Ludovico Bessegato, che sul suo profilo Instagram ha speso bellissime parole per tutti quelli che hanno lavorato con lui: “ Sono stati due anni stupendi. Per me, per gli attori, per la troupe. Per voi. Vi ringrazio tutti. Di cuore. ”

Gli appassionati della serie non hanno digerito la decisione del broadcaster e sui social è partita una vera e propria rivolta. Twitter si è dimostrato ancora una volta il canale preferito per esporre le proprie motivazioni, tanto che in poche ore l'hashtag #SkamItalia ha raggiunto la vetta dei trend topic italiani. “ #skamitalia la vorrei far andare avanti io, con i miei 20€ rimasti nel portafoglio, pur di vedere la quarta stagione ” scrive un ragazzo evidentemente deluso. E ancora: “ Vi presto il mio telefono per girare le clip, i miei vestiti, i miei trucchi, la mia casa e tutto ma vi PREGOOOooooo ”, “ non potete cancellare un lavoro unico e indescrivike come #skamitalia ringrazio Skam per tante cose, ma ti ringrazierò anche in futuro perché non può terminare così. ”