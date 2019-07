Sneijder non si dà pace per Yolanthe. Lei è bollente sui social

Wesley Sneijder avrebbe potuto fare molto di più in carriera, ma nonostante questo ha vinto una Champions League, da protagonista, nel 2009-2010 quando vestiva la maglia dell'Inter. Il 35enne di Utrecht, dopo essersi formato nell'Ajax e dopo aver giocato per due anni per il Real Madrid, si trasferì a Milano alla corte di José Mourinho disputando una stagione spaziale un po' come tutta l'Inter che conquistò il Triplete in quella favolosa annata. L'olandese era uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi nerazzurri e lasciò Milano nel gennaio del 2013 per andare a giocare in Turchia al Galatasaray.

Dopo la disastrosa esperienza al Nizza in Ligue 1, Sneijder ora veste la maglia del club qatariota Al-Gharafa dove probabilmente chiuderà la sua carriera. Se in campo le cose potrebbero andare meglio, nella sua vita privata tutto sta andando per il verso sbagliato dato che dopo anni d'amore è finita la storia con la sexy Yolanthe Cabau. Secondo i rumors, l'ex compagna di Sneijder gli avrebbe chiesto 15 milioni di euro per la separazione ma è stato l'ex calciatore dell'Inter a respingere queste insinuazioni sulla sua pagina ufficiale di Instagram:

Ecco il contenuto del suo post: "Le voci sono messe in giro dagli haters, diffuse dagli sciocchi e accettate dagli idioti. Non sarò più gentile con tutte le stronzate che dicono le persone su di Me e Yolanthe. Voglio essere molto chiaro, prima di tutto, sì, non stiamo più insieme da un po ‘di tempo, no, non siamo ancora divorziati, ho commesso molti errori nel nostro matrimonio, ma non è affare di nessuno. Rispetto molto Yolanthe, lei si prende cura di nostro figlio tutti i giorni E DI ME anche se non stiamo più insieme".

L'ex Ajax ha poi chiuso il suo lungo messaggio: "In secondo luogo, non ha bisogno di nulla da parte mia perché ha il suo. La stampa turca ha scritto che voleva 19 milioni e io le ho dato 15 ?! Haha voi siete sempre più pazzi, se la gente sapesse solo come sia la realtà. Le persone senza cervello crederanno sempre a quello che leggono. Ecco, così lo sapete tutti: Yolanthe non mi ha chiesto nulla e non le chiederò nulla, non abbiamo bisogno del denaro degli altri, queste storie sono tutte bugie”.

Yolanthe, però, nel frattempo continua ad allietare i suoi oltre 1,1 milioni di follower su Instagram con scatti sexy e provocanti, dimostrando di aver ampiamente dimenticato l'ex marito. L'ultima istantanea postata sui social ha raccolto quasi 80.000 like e una marea di commenti di svariato genere. Nella fotografia si vede l'ex moglie di Sneijder con sguardo e fare sensuale e con in bocca una spiga di grano: "Sogna senza paura, ama senza limiti".