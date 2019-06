Sofia Calzetti ha fatto perdere la testa ad Aguero. Giannina Maradona furiosa

Sergio Aguero è considerato uno degli attaccanti più forti sul panorama calcistico internazionale. L'ex genero di Diego Armando Maradona ha vinto l'ennesimo titolo da protagonista con il Manchester City anche se alla sua gloriosa carriera manca ancora all'appello la tanto ambita Champions League. L'argentino ci proverà nella prossima stagione e forse lo farà con ancora più tranquillità dato che ha finalmente trovato l'amore in Sofia Calzetti, giovane modella argentina che ha fatto perdere la testa all'ex attaccante dell'Atletico Madrid.

Il 31enne argentino, infatti, dopo la fine della storia con Giannina Maradona ha avuto diverse relazioni più o meno durature e forse questa con Sofia Calzetti si appresta a diventare una storia seriea. La giovane ragazza ha pubblicato una Instagram Story per celebrare il compleanno del Kun che ha compiuto 31 anni il 2 giugno, ma in questi festeggiamenti non era compreso Benjamn Aguero, figlio del giocatore del City e di Giannina.