"Sogno l’Isola dei Famosi". La vita di Nicolò Scalfi dopo Caduta Libera

La dipartita di Nicolò Scalfi da Caduta Libera è ancora un argomento molto caldo per il pubblico del web. Il campione che ha partecipato a ben 88 puntate dello show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, saluta per il momento la tv e si gode una meritata vacanza. Ma in ballo ci sono diversi progetti, come tornare a studiare e fantasticare un suo ritorno in tv, magari con un reality.

È proprio Nicolò Scalfi a rivelare i suoi sogni e le sue aspirazioni al Giornale di Brescia, dichiarazioni che sono state riprese da Vanity Fair. Il ragazzo fa sapere di avere tante idee in mente. "Primo fra tutti vorrei scrivermi all’università, alla facoltà di lettere moderne e diventare un giornalista sportivo – rivela -. Amo il calcio. Senza non potrei vivere". E sulla possibilità di tornare in tv è piuttosto laconico ma, anche in questo caso, ha le idee ben chiare. "Non mi dispiacerebbe partecipare a un reality. Sogno di prendere parte all’Isola dei Famosi. Vuoi vedere che mi abbronzo un po’?" Ma se il suo sogno non andasse in porto, Nicolò Scalfi ha già un piano di riserva. "Amo cantare e scrivere testi. Il mio genere preferito è il rap. Ho qualche idea in mente"£.

Una notorietà che il campioncino riesce a gestire perfettamente. Nel corso di questi ultimi mesi, durante le riprese di Caduta Libera, ha guadagnato ben 112mila follower su Instagram. La sua ultima stories? Un breve video in cui canta “What is love?”