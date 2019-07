Esce di scena il "campioncino" di Caduta Libera. La commozione di Nicolò Scalfi

Nella puntata di Caduta Libera andata in onda sabato 6 luglio, il giovane Nicolò Scalfi non ha resistito al peso della sfida e ha dovuto cedere il testimone a un nuovo campione. Il concorrente che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico dello show condotto da Gerry Scotti ha perso. In studio ci sono state lacrime di commozione.

Dopo tre mesi, 88 puntate e un montepremi di 651mila euro, il campioncino di Caduta Libera si ritira dal gioco di Canale 5, perde la sfida e cade nella botola, non riuscendo a indovinare la parola “coniglietto”. Ma la sua partecipazione è già record, essendo entrato di diritto nella storia dei quiz italiani. C’è commozione sia da parte del campione che da parte di Gerry Scotti, il quale ha sempre tifato per il ragazzo di appena venti anni, idolo di Caduta Libera. "Il mio è un pianto di gioia – confessa poco prima di lasciare la trasmissione -. È stata un’esperienza bellissima che non potrò mai dimenticare. Ringrazio tutti ma te in particolare – rivolgendosi a un Gerry altrettanto commosso -. Non posso che essere grato a tutti voi. Complimenti agli sfidanti e in particolare a Francesco".

Il conduttore di Caduta Libera risponde poi alle parole di Nicolò. "Questo è un momento che non avrei mai voluto celebrare, ma è la regola. Lo show continua – afferma -. Lo abbiamo avuto qui per tre mesi ma tornerà per il torneo dei campioni. Ne ho visti tanti di ragazzi, ma lui a soli 20 anni è uno dei più grandi".