Soleil presenta il padre a Jeremias: i due fanno sul serio

Procede a gonfie vele l’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. I due, dopo L’Isola dei famosi, sono davvero inseparabili e la relazione sembra si stia facendo sempre più seria.

A dimostrarlo sono stati proprio i due ex protagonisti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi che, appena terminata l’esperienza in Honduras, hanno trascorso la maggior parte del tempo insieme. Jeremias è stato il primo a confermare di essere molto coinvolto dalla ex corteggiatrice e ha presentato Soleil alle sorelle Cecilia e Belén, che si sono ricredute fin da subito sulla ragazza. Fu soprattutto la fidanzata di Ignazio Moser a manifestare le prime perplessità sulla nuova fiamma del fratello e, ospite de L'Isola, non nascose la grande gelosia nei confronti di Jeremias. "Sono una sorella molto gelosa. Parliamo quando torni a casa Jere - gli disse Cecilia - Sia con te che con Soleil". Al rientro in Italia, però, la Roriguez ha avuto modo di conoscere e frequentare la Sorge e sembra proprio che le due siano diventate amiche inseparabili.

Poi, è stata Soleil a fare un passo importante con Jeremias e nelle ultime ore ha presentato il fidanzato al papà. L’incontro tra i due “uomini della sua vita” è avvenuto proprio nell’appartamento di lei, che ha invitato il padre a cena, la prima insieme a Jeremias Rodriguez. Attraverso delle Instagram story, quindi, Soleil ha raccontato l’incontro e, se in un primo momento il fratello minore di Belén è apparso un po’ imbarazzato, dalle ultime foto pubblicate sembra proprio che il clima si sia disteso e che il papà di Soleil abbia accettato di buon grado il fidanzato scelto dalla figlia. A dispetto di quanto si potesse pensare durante L’Isola dei famosi, dunque, l’amore tra la Sorge e Rodriguez è vero e sincero.