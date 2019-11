"Solo" 4.5 milioni di dollari a Joaquin Phoenix per il suo Joker

Joker è il film evento dell'anno. Ha messo d'accordo critica e spettatori, il grado di tensione emotiva suscitato da Joaquin Phoenix e dalla sua recitazione è elevatissimo. La pellicola sta riscuotendo un grandissimo successo in tutto il mondo, andando oltre le previsioni di incasso della vigilia.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, Joker non è un kolossal da milioni di dollari e la sua realizzazione ha richiesto un budget molto inferiore rispetto a tantissime pellicole del genere cine cinecomics. La spesa finale per il film è stata quantificata in 64 milioni di dollari, inclusi i cachet destinati agli attori e al protagonista Joaquin Phoenix. Alla luce di un budget così basso, è logico supporre che il compenso dell'attore protagonista non sia stato stratosferico e, infatti, Joaquin Phoenix ha firmato per “soli” 4.5 milioni di dollari. Come riferito da Fanpage, non si tratta sicuramente di un cachet misero, ma è una cifra molto inferiore rispetto a quella pattuita da altri attori per altre produzioni.

Il cachet di Phoenix va analizzato con l'ordine di grandezza dei compensi delle grandi produzioni cinematografiche e, visto in quest'ottica, è ben al di sotto della media hollywoodiana. Ci sono attori che hanno percepito somme doppie per interpretare ruoli da protagonisti, come Dwayne Johnson, che per Red Notice ha guadagnato una cifra vicina ai 22 milioni di dollari. Seth Rogen ha intascato circa 15 milioni di dollari per Flarsky e Vin Diesel ne ha guadagnati per l'ottavo capitolo di Fast and Furious.

Alla luce di questo, i 4.5 milioni di Joaquin Phoenix sembrano proprio pochi, considerando anche il fatto che l'attore è il super favorito per la vittoria del Premio Oscar come miglior attore nel 2020, proprio grazie al suo Joker. Se Phoenix dovesse davvero mettere le mani su una delle statuette più prestigiose dell'Academy è inevitabile che le sue quotazioni saliranno esponenzialmente e che, quindi, se dovesse esserci un sequel, il suo cachet dovrà senz'altro essere visto al rialzo.