"Solo ciclamini per Taylor". E lei mostra un rotolo di banconote da 500€

Nuova provocazione Instagram di Taylor Mega, che in un video boomerang condiviso poche ore fa ha esibito un rotolo di banconote da 500€. Non è possibile contare quanti biglietti siano presenti nella borsa ma lo spessore lascia intuire che si tratta di una somma considerevole.

L'influencer, tornata single dopo la fine della tanto discussa relazione con Giorgia Caldarulo, ha ripreso la sua borsetta fucsia rigorosamente di marca e marchiata con il suo nome, con all'interno un mazzo di banconote del massimo valore consentito dalla valuta corrente. Un'ostentazione per la giovanissima Mega, che ha anche commentato: “Solo ciclamini per Taylor.” In aggiunta, l'influencer ha aggiunto l'emoji di un diavoletto che ride, ovviamente viola. Non è chiaro il motivo per cui Taylor Mega abbia deciso di portare con sé una cifra in contanti così alta e ancora meno chiaro è il motivo per il quale abbia deciso di mostrare le banconote su Instagram. L'ostentazione della ricchezza è una tendenza ormai passata, soprattutto in maniera così spudorata, che spesso ha causato polemiche e irritazione tra i follower.

Sono tanti quelli che si domandano da dove provenga lo status economico così elevato di Taylor Mega. La ragazza lavora come influencer su Instagram, dove ha un seguito piuttosto elevato ma per i meccanismi che muovono questo social network è difficile immaginare che possa essere solo questa la fonte del suo guadagno. Ovviamente, le attività economiche di Taylor Mega non si sono concentrate solamente su Instagram, perché la ragazza è titolare di un marchio di abbigliamento che produce principalmente costumi da bagno. Spesso è stata accusata di farsi mantenere da uomini facoltosi, imprenditori sensibili alla bellezza di Taylor Mega con i quali lei ha avuto delle relazioni, ma la ragazza ha sempre negato, affermando di avere guadagno molto elevato solo con le sue attività. Resta comunque un mistero il motivo che l'ha spinta a un tale atto esibizionista e, soprattutto, che l'ha portata a uscire con quella quantità di banconote da 500 €.