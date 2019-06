Sonia Bruganelli e gli auguri per Paolo Bonolis: "Volto in un mondo di maschere"

Gli auguri di compleanno che Sonia Bruganelli ha fatto al marito Paolo Bonolis sono un vero e proprio elogio del conduttore, come professionista e uomo, ma nelle parole dell’imprenditrice si legge anche una frecciatina rivolta ad altri colleghi del mondo dello spettacolo.

Oggi, 14 giugno, Paolo Bonolis compie 58 anni di cui la metà trascorsi davanti al piccolo schermo. Di strada, il conduttore, ne ha fatta davvero tanta e, ad oggi, rappresenta uno degli uomini simbolo della televisione nostrana. Conduttore ironico e preparato, Bonolis è uno dei personaggi meno presenti sui social dove, invece, la moglie Sonia Bruganelli ama presenziare in modo costante, irriverente e graffiante. Ed è proprio tramite il suo profilo Instagram che l’imprenditrice ha voluto fare i suoi migliori auguri di buon compleanno al marito, senza dimenticare di lanciare una stoccata nei confronti di altri volti noti dello spettacolo.