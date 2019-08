Sonia Bruganelli con Paolo Bonolis: "La nostra storia non è a portata di tutti"

Sonia Bruganelli ha di nuovo infiammato il web. L'ultimo post pubblicato sui social, dove appare insieme al marito Paolo Bonolis, ha scatenato l'ennesima polemica tra lei e i suoi follower. Nel post condiviso su Instagram, Sonia Bruganelli appare in teneri atteggiamenti con il marito, scatti pubblicati da una rivista di gossip dalle loro ultime vacanze. È stata però la descrizione del post, scritta da Sonia, ha far andare su tutte le furie molti seguaci: " La complicità e l’amicizia di due persone che si conoscono da 20 anni non è a portata di tutti per cui, chi non sa o non capisce... se ne faccia una ragione ".



Un atteggiamento che i follower non hanno affatto gradito. Per questo, in poche ore, si sono moltiplicati i commenti negativi verso di lei: " Questa tua costante presunzione di essere invidiata dal mondo.. mah.. ", " Potresti anche essere più simpatica e tirartela di meno. Vedi un po’ tu ", " Presuntuosa, senza la persona che hai sposato ora non saresti da nessuna parte! ". Qualcuno addirittura minaccia di non seguirla più: " Ho deciso di non seguirti più.. chi non capisce, capisci tu.. troppo presuntuosa per i miei gusti. Puoi essere la moglie di Bonolis ma sei sempre una persona come le altre. Scendi sulla terra ", " Ma veramente pensa di essere invidiata xche prende l'aereo privato e a luglio lo passa ad Ibiza? Ma sti caxxi. Una che ostenta che ci fa vedere che va da cartier Gucci etc etc a me fa solo pena ", " Potrai avere soldi a palate, amore folle , vita da nababbi.. Questo.non toglie che sei solo una montata che si e' fatfa odiare da tanta gente.. Contenta te ".

Le battute e le risposte si sprecano nei quasi mille commenti che il post di Sonia Bruganelli ha ricevuto. Lei però non si fa toccare dalla polemica, infondo non è la prima volta che scatena polemiche mediatiche.