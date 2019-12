Sonia Bruganelli presa di mira sui social, l'errore scatena l'ironia dei follower

" Ortografia questa sconosciuta ", è uno dei tanti commenti che sono comparsi sotto l'ultimo post social condiviso da Sonia Bruganelli sul suo account Instagram. La moglie di Paolo Bonolis è finita nel mirino di hater e follower per colpa di un errore nella descrizione di un suo post. Un apostrofo di troppo e apriti cielo.



Non è la prima volta che Sonia Bruganelli finisce al centro di polemiche social. Fino ad oggi l'accusa che le era stata rivolta maggiormente era quella di ostentare la sua ricchezza. Shopping di lusso, cene a base di champagne e caviale e posti esclusivi frequentati poi mostrati sui social con foto e video. Lei non si è mai trattenuta, nonostante le critiche e ha continuato a condividere con le migliaia di fan post da fare invidia. Talvolta la donna ha anche risposto a tono a chi la accusava, come nel caso dei commenti negativi rivolti ai suoi figli. Oggi però la moglie di Paolo Bonolis è finita nel mirino degli odiatori del web per un errore ortografico. La fretta di condividere il post, una disattenzione di troppo ed ecco piovere le critiche. Sonia Bruganelli ha pubblicato un selfie su Instagram ma nella descrizione i suoi follower l'hanno colta in fallo. " È un'altro viaggio mettila così " ha scritto la Bruganelli nel suo ultimo post e i commenti non sono tardati. I più si sono limitati a scrivere la parola corretta, mentre altri ci sono andati giù pesanti: " Omettere l'apostrofo può essere una dimenticanza ma aggiungerlo è proprio ignoranza ", " Cafona Burina coatta arricchita , vai a zappare la terra. L'unico lavoro adatto ad un'ignorante come te ", " Stupenda ma togli l'apostrofo ti scongiuro", "Accidenti al T9".



La frase utilizzata da Sonia Bruganelli è una citazione della canzone "Amici per errore" di Tiziano Ferro. Nel testo originale "un altro" è però scritto correttamente. La Bruganelli, nonostante le critiche, non ha modificato il post e non ha risposto alla polemica. D'altronde lei c'è abituata e qualche volta risponde, senza andare troppo per il sottile. Lo sa bene Taylor Mega, amica di Sonia, che recentemente è andata a fare shopping con la moglie del conduttore ricevendo alcune critiche, neanche troppo velate, sul suo stile.