Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si sono lasciati: "Abbiamo preso due rotte diverse"

Un’altra coppia di Uomini e Donne non è riuscita a sopravvivere. Così, attraverso una Instagram story Sonia Pattarino ha ufficializzato la rottura con l’ex tronista spagnolo, Ivan Gonzalez.

I due, che negli ultimi mesi avevano alimentato il gossip facendo parlare di una presunta crisi, avevano più volte voluto smentire i rumors e, proprio nelle ultime settimane, Ivan si era sbilanciato con una dedica d’amore per Sonia nel giorno del suo compleanno. Erano pochi, però, coloro che continuavano a credere che l’amore tra loro fosse rimasto immutato e, dopo una serie di indiscrezioni sulla fine della storia, è stata proprio la ex corteggiatrice sarda a confermare che lei e Gonzalez si sono lasciati.