"Sono caduta in tentazione più volte". Le rivelazioni hot di Alessia Marcuzzi

Non abbiamo mai visto una Alessia Marcuzzi così prorompente. Conosciamo la celebre conduttrice per il suo dolce sorriso, per il suo look da vera diva del piccolo schermo e per la sua razionalità. E’ in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ripresa poi da Dagospia, che conosciamo il lato di Alessia Marcuzzi più selvaggio e quello più hot. La presentatrice di Mediaset si lascia a dichiarazioni su amore, lavoro, vita privata e confessa anche particolari bollenti che, fino ad ora, erano rimasti celati nell’ombra.

"Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione – esordisce Alessia Marcuzzi -. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere". Alessia ha tradito e a sua volta è stata tradita, ma è una comunque una donna dai sani principi. Infatti crede nella fedeltà di coppia e crede nei sentimenti che durano nel tempo. "La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia – aggiunge -. E' invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l'onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti."

L’argomento si sposta ovviamente sui rapporti dove, anche in questo caso, è ferma nelle sue convinzioni. "E sul suo rapporto di coppia come lo vivo? Anche qui lo vivo al massimo, con stomaco e pancia – afferma la presentatrice - . In una storia d'amore vorrei mi mancasse sempre un po' il terreno sotto i piedi. Quando non riesco a dare nulla per scontato – continua -. Quando le certezze non sono mai una conquista ma una continua ricerca. Forse mi piace ancora pensare, da ragazza degli anni '80, che l'amore sia per sempre nodo alla gola, farfalle allo stomaco e percorso a ostacoli."

Attualmente vive una soddisfacente relazione sentimentale, dal 2014, con il produttore televisivo Paolo Marconi. Ha due figli, uno nato dalla relazione con il calciatore Simone Inzaghi, e una bambina che è nata dalla storia d’amore con Francesco Fachinetti, terminata nel 2012. Rivelazioni a parte, la vita professionale di Alessia Marcuzzi procede a gonfie vele. Dopo una pausa dal piccolo schermo, quest’autunno ha condotto con estremo successo la seconda edizione di Temptation Island Vip