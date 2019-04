"Sono casta da dieci anni dopo un voto alla Madonna di Lourdes." Ecco la nuova vita di Simona Tagli

Celebre diva del Drive-in durante il boom delle sexy showgirl degli anni ’80, ora Simona Tagli, come ha rivelato a “Nuovo”, ha una vita lontano dal mondo dello spettacolo. Ha un salone di bellezza, ha scelto la castità e ha abbracciato la filosofia del buddismo.

"Sono casta e pura da più di dieci anni – rivela la ex showgirl –, perché ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante di cui però, per ora, preferisco non parlare." Ma il suo percorso di conversione è più articolato di quello che sembra. "Sono stati due miei amici che mi hanno fatto avvicinare alla religione buddista. È da due mesi che mi sto approcciando alla sua filosofia – rivela Simona Tagli -, di fondo c’è un’idea bellissima: quella di essere felici qui e ora. È una religione che trasmette pace, amore e serenità. Mi sta aiutando molto."

E sulla sua vita privata: "Non è stato facile crescere mia figlia senza un uomo accanto. Ma ho deciso di essere comunque una donna libera e indipendente. La cosa che mi soddisfa? Essere riuscita a fare quello che fa un uomo," conclude.