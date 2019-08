"Sono nello stesso albergo in cui è stato concepito Leone". Chiara Ferragni si lascia andare al fiume dei ricordi

È stata un’estate folle per Chiara Ferragni. Sempre connessa, sempre nel mirino degli hater, sempre pronta a nuove sfide. E in attesa di vederla al Festival del Cinema di Venezia, luogo in cui verrà presentato il documentario sulla sua vita, si gode ancora un po’ di vacanze insieme a Fedez in un albergo della Grande Mela.

In uno scatto dolce e romantico dove appare insieme al marito, l’influencer ricorda che proprio in quello stesso albergo ha concepito Leone e ha annunciato ai suoi follower la maternità. Sono stati due anni molto intensi e Chiara Ferragni, lasciandosi cullare dal ritmo dei ricordi, condivide questo momento su i social. "Oggi è il mio ultimo giorno di ferie e c’è sempre quella sensazione agrodolce che ti tiene compagnia – esordisce -. Oggi ho avuto modo di pensare alla donna che sono diventata negli ultimi due anni e alle sfide che ho dovuto affrontare. E oggi sono così emozionata perché sono nella stessa stanza in cui due anni fa avevo annunciato di essere incinta di cinque mesi e nello stesso luogo in cui è stato concepito Leone".

Lei è in accappatoio bianco con una coroncina sul capo, con scritto "mamma dell’anno". Anche Fedez è in accappatoio, è sereno e stringe fra le braccia la Ferragni, e anche lui indossa un capello. È nero e ha la scritta "papà" . Stranamente non c’è nessuna critica per l’ultimo gesto della celebre influencer, solo tante felicitazioni.