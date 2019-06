"Sono senza casa per colpa di Meghan..."

La vita di Meghan Markle è una corsa ad ostacoli. Nel cuore di Londra è la duchessa di Sussex, amata dal popolo nonostante i suoi colpi di testa, in America invece le cose sono ben diverse. La spina nel fianco che mina la vita dorata di Meghan è la sua famiglia d’origine e, come ha riportato Vanity Fair, a prendere la parola ora è Thomas Jr.

Si tratta del fratellastro di 52 anni della duchessa che, insieme al padre e alla sorellastra Samantha, è stato estromesso dalla vita di corte e da ogni possibile relazione con la corona inglese. "Mi sono ridotto a vivere in una piccola camera d’albergo", rivela Thomas Jr. "Vivo in Oregon con la mia fidanzata e mio figlio. Non abbiamo niente, neanche un soldo. Questo è il punto più basso della mia vita – continua durante l’intervista – Tutto perché sono finito sotto i riflettori e mi sono state affibbiate dichiarazioni che io non ho mai detto. Avrei detto cose tremende su Meghan e tutto questo mi si è rivoltato contro. Per la gente sono un pazzo. Ora ho perso la casa e il lavoro. E tutto per colpa di mia sorella".

Dichiarazioni molto forti quelle di Thomas Jr. La versione dei fatti però non ha convinto il tabloid che lanciato lo scoop e, indagando sulla questione, si è scoperta un’amara verità. La versione dell’ex proprietario di casa di Thomas è totalmente discordante. "È un essere disumano. Ha danneggiato la mia proprietà e mi deve un mucchio di soldi. È stato citato in giudizio perché non ha pagato 4 mila dollari di affitto," afferma.

Parole che non sono vane dato che, poco prima del matrimonio di Meghan ed Harry, il fratellastro aveva inviato una lettera a Buckingham Palace, rivelando dettagli sulla vita della neo-duchessa. Per ora in merito alla questione non c’è nessuna risposta dai canali ufficiali di Palazzo.