"Sono stata molestata sul set di Sex & The City". La rivelazione di Sarah Jessica Parker

A fine anni ’90 è stata una fra le serie più rivoluzionarie della tv. Sex & The City e le sue iconiche protagoniste hanno veleggiato nel cuore del pubblico grazie alle loro frizzanti e peccaminose vicende amorose ambientate nel cuore di New York. Ma una recente intervista che Sarah Jessica Parker ha rilasciato alla National Public Radio, riportata poi da Il Corriere, getta delle ombre sulla serie cult. Molte volte la storica attrice che ha prestato il suo volto per la celebre Carrie Bradshow, ha rivelato di tensioni sul set, ma questa volta le dichiarazioni sono ancora più scottanti.

"Sono stata molestata durante le riprese – afferma Sarah Jessica Parker -. Nonostante il ruolo che ho interpretato nella serie non ero nella posizione di parlare e di rivelare quello che stava accadendo. Non mi sentivo potente come l’uomo che si è comportato in maniera inappropriata". Secondo l’attrice, ora impegnata sul set di Divorce, le molestie si sono ripetute in diverse occasioni. "Ne ho parlato al mio agente e solo successivamente lo ha rivelato ai produttori –continua-. Gli dissi che se avesse continuato a molestarmi avrei lasciato la serie. Per fortuna in poche ore cambiò tutto".

Sex & The City è stata trasmessa per sei lunghe stagioni e sono stati realizzati due film per il grande schermo.