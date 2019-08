L'ex della Toffa: "Sono stato io a raccogliere l'ultimo desiderio di Nadia"

Il 13 agosto la scomparsa di Nadia Toffa ha rattristato il mondo dello spettacolo e non solo. La giornalista de Le Iene non ha vinto la sua battaglia contro il contro e ora sono in molti che piangono la sua morte. Primo fra tutti è Massimiliano Ferrigno che, fra le pagine di Di più TV in una lunga intervista, rivela tutto il dolore che ha provato per la perdita di Nadia. I due sono stati una coppia affiata per molto tempo, ma due anni fa, di comune accordo, hanno deciso di guardare oltre. La stima e l’affetto è rimasta, infatti Ferrigno è stato vicino a Nadia fino alla fine.

"Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Non era facile per noi convinvere con il cancro – rivela Massimiliano Ferrigno -. Lei aveva trovato un altro uomo ma con lui non ha funzionato. Anche se Nadia più volte mi ha chiamato 'il suo ragazzo', io per lei ero solo un grande amico. Ci siamo lasciati ma la stima tra di noi è rimasta. Sono rimasto al suo fianco tutti i giorni, fino a quando non ha deciso di smettere di combattere. Non sono riuscito a prendere le distanze da lei. Soprattutto sono stato io il depositario del suo ultimo desiderio".

Massimiliano Ferrigno racconta che Nadia Toffa voleva avere ai suoi funerali Don Maurizio Patricello, parroco di Caivano. Era il padre spirituale dell’ex Iena e un caro amico con cui Nadia si confrontava spesso. "Io e Nadia non abbiamo pensato di sposarci – aggiunge poi Massimiliano -. Ci abbiamo pensato ma le cose tra di noi hanno preso una piega diversa".