"Sono su scherzi a parte?" Totti show al matrimonio della sorella di Ilary Blasi

Tutti conoscono la verve comica di Francesco Totti, l’ex numero 10 della Roma. Una particolarità che lo ha contraddistinto e che, inevitabilmente, lo ha reso celebre di fronte ai suoi fan. C’è un video che sta facendo scalpore, ma in senso buono, e che è stato postato sul profilo instagram di Ilary Blasi.

Francesco Totti e sua moglie sono stati i testimoni di nozze al matrimonio di Silvia Blasi, sorella della conduttrice. Durante la celebrazione in chiesa, il giocatore è stato protagonista di un simpatico siparietto che ha fatto sorridere di gusto tutti gli invitati. "Secondo te il matrimonio può durare tutta la vita? - chiede il prete durante la funzione - . Mi raccomando riprendi tutto così anche loro ricorderanno la tua risposta". Francesco Totti resta un po’ interdetto ma, subito dopo, decide di stare al gioco.

"Spero che il matrimonio possa durare tutta la vita- afferma – perché se così non fosse vuol dire che la persona che hai al tuo fianco non la persona giusta". Gli invitati sorridono per la serietà e la profondità dell’affermazione di Francesco Totti. "Ma siamo su scherzi a parte, per caso? – continua- Neanche al matrimonio mio ho parlato così tanto". La telecamera del cellulare di Ilary immortala questo bellissimo momento, scorrendo fra gli invitati anche loro molto divertiti per le affermazioni di Totti. "Tutto bene? Fa caldo?", continua, e passato il momento, la celebrazione torna su i binari giusti. Il video ha avuto più di 327mila interazioni.