La sorella di Giulia De Lellis "preferisce" Andrea Iannone: frecciatina a Damante?

Ha tutta l’aria di essere una frecciatina il commento che la sorella di Giulia De Lellis, Veronica, ha messo in risposta a una sua storia Instagram. A chi era indirizzata? Probabilmente all’ex fidanzato dell’influencer, Andrea Damante. Ma andiamo con ordine.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti a Uomini e Donne. Sono stati insieme a lungo: “ Ho convissuto per tre anni e veramente mi sarei sposata se non fosse finita malissimo ”, ha confessato l’influencer recentemente. Giulia De Lellis ha accompagnato l’affermazione con un gesto inequivocabile della mano. A causare la rottura, quindi, sarebbero stati proprio i ripetuti tradimenti di lui.

Dopo una breve relazione con il cantante vincitore di Amici Irama, Giulia è cascata nuovamente nelle braccia di Damante, ma per poco. Il deejay veronese avrebbe ammesso di essere stato lasciato all’improvviso. Non molto tempo dopo è stata resa ufficiale la relazione tra Giulia De Lellis e il pilota Andrea Iannone.

I due Andrea, nome a parte, non sembrano avere molto in comune. Iannone deve stare molto "simpatico" alla famiglia dell’influencer. La sorella, interrogata dai suoi follower, alla domanda “ che rapporto hai con Andrea Iannone? ”, avrebbe risposto: “ È il mio preferito in assoluto ”. Un’affermazione forse un po' prematura, ma piuttosto esplicita e chiaramente diretta all’ex cognato.