La sorella di Kate Moss: "Ho ritoccato le labbra ​per seguire la massa"

Kate Moss aveva ammesso di aver pensato, in passato, di rifarsi il seno, senza però andare fino in fondo, perché non si vedeva col seno più grande. Non si può dire lo stesso della sorella Lottie, che si è sottoposta a più di un intervento chirurgico, per rifarsi decoltè e labbra.

" Mi sono rifatta e sono molto felice di aver deciso per l'intervento" , aveva detto la sorellastra di Kate Moss (le due infatti hanno lo stesso padre, ma madri diverse). Infatti, a detta della modella 21enne, " devi spendere dei soldi per te stesso, ti devi viziare e questo è uno dei piccoli piaceri che le donne amano concedersi ". La scelta di Lottie, tra l'altro, è stata approvata dalla madre, seconda moglie di Peter Edward Moss, che "ha sempre saputo che mi sentivo a disagio con il mio seno ". Per questo, racconta Lottie, "è stato molto facile confessarle che me lo sarei rifatto e lei mi ha risposto una cosa del tipo 'vorrei essermelo rifatto anche io' ". E il risultato della trasformazione è un decoltè da urlo.