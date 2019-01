La sorella di Meghan Markle segnalata dalla polizia

Meghan Markle si sta prendendo la scena mediatica del palazzo reale inglese(nel bene e nel male), ma si trova in difficoltà quando si parla della sua famiglia. Come noto, infatti, la moglie del principe Harry ha avuto diversi problemi di rapporti con la madre, il padre e la sorella. E è proprio quest'ultima che sta diventando un vero e proprio grattacapo per la bella attrice.

La sorellastra Samantha Grant, infatti, è stata segnalata dal reparto speciale per la sicrezza, il il Fixated Threat Assessment Centre, l'ufficio di Scotland Yard che ha il compito di proteggere politici e membri della famiglia reale. Tra cui, appunto, Meghan.

La bella Markle e la sorella (53 anni, ex modella) non si parlano dal lontano 2015. Secondo quanto scrive il Times, la donna sarebbe stata considerata pericolosa e in qualche modo "ossessionata" dalla duchessa. Più volte è infatti intervenuta in pubblico per criticare la Markle.

A ottobre Samantha si è anche presentata a Buckingham Palace per portare una lettera alla sorellastra, nella speranza di essere ricevuta. Cosa che non si è verificata. Peraltro poco prima del matrimonio aveva attaccato la sorella, definendola una "arrampicatrice" e mettendo in dubbio i sentimenti verso il principe Harry.