Il sospetto di Tina Cipollari: il compagno chiama i paparazzi per pubblicità?

Tina Cipollari è tornata a sorridere grazie al nuovo compagno Vincenzo Ferrara, noto ristoratore fiorentino. Intervistata dal Settimanale Nuovo, la vamp di Uomini e Donne ha raccontato dell'amore speciale che li unisce da quasi un anno. Secondo le sue amiche più strette, però, la Cipollari sarebbe afflitta da un dilemma: il fidanzato chiamerebbe i paparazzi ogni volta che lei gli fa visita a Firenze per avere visibilità.

Sono lontani i tempi bui della separazione dall'ex marito Kikò Nalli, oggi impegnato con l'ex gieffina Ambra Lombardo. Tina Cipollari, ormai da diversi mesi, fa coppia fissa con l'imprenditore toscano che, confessa la donna su Nuovo, le ha fatto ritrovare la serenità sentimentale perduta: "V incenzo ha saputo conquistarmi con il carattere e la personalità, è un uomo speciale ". A far funzionare la loro relazione sembra essere il carattere dolce e pacato di Ferrara, 50 anni: " Lui è il mio contrario, ci compensiamo. Vincenzo è paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia. Insomma è una persona che sorride sempre e affronta i problemi con positività, questo mi ha fatto innamorare di lui ".

C'è spazio anche per parlare di progetti importanti. Le voci di un imminente matrimonio si susseguono da mesi e Tina Cipollari non smentisce, anzi: " Anche a noi capita di parlare di nozze, ma ora non è il momento giusto. Se lui me lo chiedesse, però, ci penserei. In fondo è l'uomo che amo, la cosa non mi dispiacerebbe affatto, anzi! ".