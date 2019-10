La spallina scivola via e Cecilia Rodriguez è hot

Ci risiamo. Forse per l’ennesima volta. Eppure, ogni volta, la bellissima Cecilia Rodriguez riesce a regalare un’emozione diversa ai suoi follower grazie agli scatti da capogiro che è solita condividere sul suo profilo social preferito, Instagram.

Rientrata da poco dalle vacanze, Cecilia ha ricominciato a darsi da fare con i suoi shooting fotografici. Gli scatti, nonostante siano prettamente eseguiti per spot pubblicitari o sponsorizzazioni commerciali, sono sempre molto provocanti. In uno degli ultimi comparsi sulla sua pagina, la Rodriguez si mostra con un mini vestito color nude che, però, copre ben poco visto che l’outfit è ricco di trasparenze. Inoltre, la spallina sinistra è completamente abbassata, mettendo in mostra le curve abbondanti del suo décolleté. Insomma, un look che conquista non solo la rete, ma anche la bellissima showgirl argentina che scrive ad accompagnamento del post: “Uno dei miei shooting preferiti in assoluto (ho ancora qualche scatto, quindi pazienza)” .

Probabilmente vedremo altri scatti dello stesso shooting, ma questo solo è bastato a mandare il web in tilt. La foto, infatti, è sicuramente ad alto impatto erotico e lascia senza parole i fan, che in poche ore la ricoprono di like e messaggi a non finire. “Sei stupenda Chechu una foto meglio dell'altra! Linda!” , “In effetti è un servizio fotografico molto bello. Lo dico da donna” , “Una bomba di sensualità e bellezza” , “Infatti in questo servizio sei pazzesca! Fai bene a esserne orgogliosa” e “Non vedo l'ora, così come gli altri, di vedere le altre foto. Già con queste si vede quanto tu sia incredibilmente favolosa!” .

Ma ecco che, infine, con il commento della sorella maggiore Belen Rodriguez arriva anche la ciliegina sulla torta. “Eh la peppa! Quanto sei bella, bona e buona amore mio!” , scrive Belu.

