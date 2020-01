Sparizione Luigi Favoloso, la telefonata alla d'Urso: "Sta bene, è all'estero"

Luigi Mario Favoloso sta bene. L'ex fidanzato di Nina Moric, dopo 18 giorni di silenzio totale, si è fatto vivo e ha rassicurato quanti negli ultimi giorni hanno temuto per la sua salute.

A darne la notizia è stata Barbara d'Urso, che durante Pomeriggio5 ha riferito di una telefonata durata circa 30 minuti con Luigi Mario Favoloso avvenuta quest'oggi alle 16.20 circa, a pochi minuti dall'inizio della trasmissione. " Ci ha telefonato da una scheda non italiana, è stata una telefonata durata circa mezz'ora. Luigi Mario Favoloso sta bene, non è in Italia, è all'estero. Ci anche detto esattamente in che nazione è ma ci ha pregato di non dirlo perché per il momento non lo vuole dire ", ha riferito Barbara d'Urso parlando al suo pubblico. È stata una telefonata piuttosto lunga, durante la quale il ragazzo avrebbe raccontato la sua versione dei fatti in merito a quanto accaduto con Nina Moric, che pare sia diametralmente opposta a quella data dalla modelle croata pochi giorni fa a Domenica Live. Ha smentito qualunque coinvolgimento di sua madre nella sparizione, come era stato ipotizzato nei giorni precedenti.

" Per il momento continuerà a essere nascosto in questo luogo e per il momento non se la sente di dire altro. Non gli hanno fatto del male ma è nascosto. Luigi Mario Favoloso ha seguito tutto quello che è stato detto su di lui e tornerà a farsi vivo per spiegarci qual è il motivo di questo suo gesto. La sparizione per 18 giorni ha una motivazione, che lui sostiene molto grave, completamente diversa da quella raccontata da Nina ", ha concluso Barbara d'Urso, lasciando intendere che Favoloso potrebbe partecipare in qualche modo a una delle sue trasmissioni per rilasciare la sua versione dei fatti.

È servita la partecipazione di Nina Moric a Domenica Live per fare in modo che Luigi Mario Favoloso desse un cenno. La sua ex fidanzata ha raccontato dettagli sconvolgenti sulla loro relazione, rivelando un lato manesco e violento dell'uomo che per tanti anni le è stato accanto. Stando alle parole della Moric, infatti, Favoloso avrebbe in più di un occasione picchiato la modella e anche suo figlio Carlos, ragazzo che Nina ha avuto dalla precedente relazione con Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, ora fuori dal carcere per scontare la sua pena presso un istituto per la salute mentale, sarebbe venuto a conoscenza di quanto accaduto e sarebbe piuttosto arrabbiato con Luigi Mario Favoloso.

La notizia importante è che il ragazzo stia bene e che la sua sia stata una sparizione volontaria. I motivi per i quali ha scelto di allontanarsi senza lasciare comunicazioni alla sua famiglia sono ancora sconosciuti ma Luigi Mario Favoloso potrebbe presto svelare il mistero.