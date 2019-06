"Spero che il ricovero possa terminare presto". Lasse Matberg dopo la corsa in ospedale

È stato il vincitore assoluto dell’edizione di quest’anno di Ballando con le stelle, il dance show di Rai Uno. Lasse Matberg però a causa di un infortuno avvenuto durante la trasmissione, condotta da Milly Carlucci, ha dovuto affrontare un’operazione al gomito. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Il celebre ballerino-vichingo molto amato dal pubblico, è intervenuto in un video messaggio a Storie Italiane, per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

"Ho appena finito l'operazione, quindi sono nel letto dell'ospedale – ha rivelato Lasse Matberg alle telecamere –. Sono super felice per come sono uscito da Ballando con le Stelle. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e per Sara. Spero che il ricovero possa terminare presto. Vi amo tutti".

Durante la trasmissione del video messaggio, in studio era ospite Sara Di Vaira, sua compagna nella competizione a Ballando con le stelle e, di fronte alla conduttrice, ha raccontato la sua esperienza al talent e il legame che è nato con Matberg. "Si è rotto il tendine del bicipite. È stato operato ieri mattina. L’operazione è andata bene, si prevedeva l’uscita oggi, invece uscirà domani", afferma.

L’intervista di Sara di Vaira ha snocciolato anche diversi argomenti. La donna infatti ha messo a tacere le voci di un possibile flirt con il partner ballerino. "Lasse è qui da solo perché i familiari sono tornati in Norvegia. Io e mia figlia Brenda siamo state le prime ad arrivare alle quattro di notte in ospedale – afferma -. Ieri ci siamo date il cambio io e Milly. È surreale. Non posso tornare in Toscana, non torno a casa fino a quando non lo vedo in aereo. Se può nascere qualcosa? No, sarebbe come rovinare un bellissimo rapporto".