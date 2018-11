Spice Girls, confermato il ritorno della band?

È da tempo che si rincorre un rumor in merito ad una probabile reunion delle Spice Girls. Il gruppo pop formato da Geri Halliwell, Mel B., Emma Bunton. Mel C. e Victoria Adams (ora Beckham), che ha rivoluzionato il mondo della musica alla fine degli anni ’90, sta preparando un annuncio molto importante, almeno come ha riportato poco fa una news pubblicata sul sito del The Sun

Il settimanale conferma che le Spice Girl avrebbero messo a tacere vecchi rancori per un tour estivo che toccherà, per ora, solo il territorio inglese la prossima estate. Secondo i rumor, le 4 stelle del pop, avrebbero registrato in segreto un messaggio per i fan che verrà condiviso, presumibilmente sui social, il prossimo lunedì. Successivamente, appariranno sabato in tv per il “chat show” di ITV condotto da Jonathan Ross, per la prima intervista dopo anni di silenzio. Non resta che attendere lunedì e scoprire se il rumor sul ritorno delle Spice Girl è confermato. La girl band anche se è dal 2000 che non pubblica un LP – l’ultimo è stato “Forever” il primo senza Geri - è ancora oggi uno tra i gruppi musicali più amati di sempre. Lanciate nel 1996 con il singolo “Wannabe”, da quel momento è stato un continuo susseguirsi di successi e grandi riconoscimenti. Una volta che la Halliwell ha lasciato il gruppo per dedicarsi alla carriera da solista, anche le restanti hanno intrapreso strade diverse e, solo Mel C, fino ad ora, è riconosciuta come una star mondiale.

Poi ci sono state le liti e le incomprensioni, accuse e beghe legali a causa, soprattutto, di Victoria Beckham. Ma a quanto sembra il gruppo vuole guardare oltre e deporre, finalmente, l’ascia di guerra.