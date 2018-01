Spielberg presenta il suo The Post "Lezione di coraggio per le donne"

"La stampa è al servizio dei governati non dei governanti". Gira attorno a questa chiave di lettura "The Post", l'ultimo film di Steven Spielberg che racconta dei cosiddetti Pentago Papers, i documenti che nel 1971 svelarono i retroscena della guerra del Vietnam e il ruolo cruciale dell'editrice Kay Graham nel renderli pubblici.

Il film, nelle sale dal primo febbraio, vede per la prima volta insieme Tom Hanks e Meryl Streep e racconta la storia di una delle più importanti battaglie per la libertà di stampa della storia, quando l'amministrazione Nixon tentò di bloccare la pubblicazione del rapporto sulla guerra del Vietnam commissionato dal ministero della Difesa Usa, in cui si evidenziava la responsabilità di ben quattro presidenti (Truman, Eisenhower, Kennedy e Johnson) più quella del quinto (Richard Nixon) intento a censurare la stampa.

"The Post" racconta la tenacia dello storico direttore del Washington Post, Ben Bradlee (Tom Hanks) e il coraggio della proprietaria del giornale, Katharine Graham (Meryl Streep) che pur di difendere la libertà di stampa mettono a rischio tutto, dall'azienda alla carriera fino alla libertà personale. Una lotta epica che si è rinnovata con diversa virulenza fino ai giorni d'oggi quando ha assunto dimensioni gigantesche e paradossali.

"La stampa è guardiana della democrazia, questo mi hanno insegnato", ha detto Steven Spielberg a Milano, " Ora la libertà di stampa è nuovamente minacciata. Da parte della stampa Usa abbiamo avuto sostegno e supporto anche perché deve combattere quotidianamente contro le accuse di fare disinformazione e si sente spesso etichettata come fabbrica di fake news se pubblica notizie che non piacciono a Trump ".

In particolare il film si concentra sulla figura di Kay Graham, che si è trovata suo malgrado alla guida di un piccolo impero in un periodo in cui le donne erano relegate in secondo piano e addirittura uscivano dalla stanza quando gli uomini iniziavano a fare "discorsi seri", tipo politica o economia. Una donna che, padrona del Washington Post dopo il suicidio del marito, a cui il suocero aveva lasciato la guida del giornale ha il coraggio di sfidare tutti, dai banchieri ai suoi consiglieri fino, ovviamente, all'amministrazione Nixon e, grazie al suo direttore, trasforma il secondo giornale di Washington in uno dei primi degli Stati Uniti in grado di far cadere un presidente (il Watergate, il cui scandalo scoppierà proprio grazie al giornale diretto da Ben Bradlee nel 1972).

Il tema di una donna al comando di un'azienda per la prima volta nella storia degli Stati Uniti diventata un modello per molte e un esempio da seguire e assume oggi un'importanza particolare. " La prima sceneggiatura è stata completata da Liz Hannah 6 giorni prima delle ultime elezioni presidenziali Usa ", ha spiegato Meryl Streep, " Tutti eravamo convinti che raccontando questa storia avremmo guardato al passato, convinti che avremmo avuto una donna presidente degli Stati Uniti. Invece le cose sono andare diversamente e con la nuova amministrazione è aumentata l'ostilità verso la libertà di stampa e c'è un atteggiamento negativo verso le donne. Ora il film si deve leggere diversamente perchè rappresenta quanta strada non abbiamo fatto. Ma è una lezione di coraggio per le ragazze ".