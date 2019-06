Lady Gaga confessa la sua rottura con Christian Carino

Lady Gaga ha rotto finalmente il silenzio: ormai si sapeva già, ma in occasione del Jazz and Piano show a Las Vegas, la cantante ha finalmente "ufficializzato" la fine del suo rapporto con lo storico fidanzato e futuro marito, Christian Carino.

“ L’ultima volta che ho cantato questa canzone avevo un anello al dito. Quindi questa volta sarà differente ”, ha detto Lady Gaga prima di intonare “Someone to watch over me” di Ella Fitzgerald. Effettivamente l’anello che aveva sigillato la loro promessa d’amore è sparito e la cantante ha deciso finalmente di aprirsi con il suo pubblico ed esternare il suo dolore.

La relazione tra Miss Germanotta e il suo agente, che ha 17 anni in più di lei, era iniziata nell’ottobre del 2017. Fin dall’inizio la coppia sembrava super innamorata. Per proteggere il loro sentimento erano sempre stati lontani dal gossip e dai social. Quando un anno dopo è arrivata la proposta di matrimonio, nessuno è rimasto sorpreso. Il lieto fine sembrava scontato.

Invece qualcosa è cambiato e quattro mesi fa la relazione è giunta al termine. Persone vicine all’ex coppia hanno attribuito la colpa all’eccessiva gelosia di Christian Carino. “ La cercava tutto il tempo e le mandava un sacco di messaggi. Anche agli amici di Gaga questa cosa non piaceva ”, hanno riferito delle fonti anonime. Lady Gaga, da sempre uno spirito libero, potrebbe non aver accettato questa “incursione” prepotente nella sua vita. “ Non c’è niente di sbagliato nell’amare chi sei ”, ha rivelato la cantante che al momento sembrerebbe voler passare del tempo da sola.

Ma proprio nelle stesse ore, ha iniziato a girare la voce che anche l’attore Bradley Cooper sia in crisi con la sua compagna Irina Shayk. Secondo Page Six, la coppia sarebbe rimasta insieme per il bene della figlia, Lea de Seine Cooper Shayk, che ha solo due anni.