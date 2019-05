Inizia il tour delle Spice Girls e Victoria Beckham manda i suoi auguri

È arrivato il grande giorno. Questa sera al Croke Park di Dublino le Spice Girls torneranno ad esibirsi con il primo concerto live del loro attesissimo tour e i fan non stano più nella pelle. Dopo la grande paura per Mel B, ricoverata d’urgenza per una brutta infezione all’occhio destro che che, se non presa in tempo, le sarebbe potuta costare la vista, le quattro popstar questa sera torneranno sul palco esibendosi nei loro più famosi successi e in tante splendide coreografie.

C’è molta attesa per gli abiti che le quattro Spice indosseranno in scena. I fan pretendono qualcosa di super glamour e strabiliante. E se di Mel B si dice che probabilmente, per ragioni di sicurezza, si esibirà con una benda sull’occhio,in stile “Madame X” di Madonna, Geri Halliwell proprio ieri ha diffuso le prime immagini con i suoi capelli tornati rosso fuoco per l'occasione, proprio come li portava negli anni Novanta,

Unica grande assente Victoria Beckham che, pur dichiarando che si sentirà per sempre una “Spice girl”, non ha proprio voluto saperne di tornare a vestire gli iconici panni di Posh Spice. Però farà il tifo per le sue amiche e forse andrà anche a vederle dal vivo al concerto finale allo stadio Wembley di Londra. Così, anche se non sarà sul palco, ha voluto comunque essere in un certo senso presente facendo loro gli auguri più sinceri tramite il suo profilo Instagram. "Buona fortuna alle ragazze che oggi iniziano il loro tour!", ha scritto Victoria postando anche una bella foto anni Novanta in cui è sul palco con tutte le altre Spice.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?