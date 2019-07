Stash dei The Kolors: "Sto bene e no, non sto morendo"

“ Sto bene, sto veramente bene! ”: così Stash dei The Kolors ha rassicurato gli 884mila follower che lo seguono su Instagram. Con una serie di stories, il cantante della band napoletana ha voluto tranquillizzare i fan preoccupati. Erano giorni che Antonio era sparito dai social, dove qulche tempo fa era stato addirittura minacciato di morte per lo spostamento di alcune date del tour, ovviamente posticipate per esigenze indipendenti dalla volontà dei Kolors. Poi era circolata la fake news relativa ad un suo presunto svenimento, smentita adesso dal diretto interessato.

“ Non sto male – ha detto Stash Fiordispino – e non sto morendo. Mi sono assentato semplicemente perché volevo concentrarmi sulle nuove canzoni. In questi giorni sono stato molto in giro, ho dormito pochissimo e ho toccato con mano delle dinamiche diversissime tra loro anche riguardanti questo mondo parallelo che si chiama Instagram di schifo totale che non è la mia visione dei social network ”.

La replica di Stash dei The Kolors ai rumors sulla sua salute

“ Non sono mai stato così in salute – ha aggiunto Stash – e così contento come in questo momento della mia vita. Perché mai dovrei stare male? Per una cosa che poi tra l’altro ha generato il panico tra i miei parenti preoccupati per la mia salute perché girava una notizia di un mio svenimento sul palco. Cosa non vera ”.