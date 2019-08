Stash preoccupato per il volo: "Stanno appiccicando l'ala con lo scotch"

Episodio decisamente fuori dal comune quello vissuto oggi dal frontman dei The Kolors, Stash. Il cantante si stava recando a Palermo, in partenza dall'aeroporto di Roma. Durante l'imbarco del suo volo però Stash ha effettuato alcune riprese a dir poco "preoccupanti". Due tecnici posizionati sull'ala destra del velivolo intenti a scotchare alcuni pezzi dell'aereo con del nastro argentato. Una scena a dir poco paradossale non solo per il leader dei The Kolors ma anche per le decine di passeggeri in fila per salire a bordo.



Lo stesso cantante, nel girare le immagini, ha commentato sarcastico l'episodio: " Questo è l'aereo che dovrei prender io adesso. Stanno appiccicando l'ala con lo scotch. Ma veramente lo stanno facendo? (ride) Ok, ciao mamma! ". Una volta entrato nel velivolo Stash ha proseguito il video, filmando la cabina dell'aereo e il pilota scherzando: " Io li vedo un po' perplessi ". Il volo Roma - Palermo della compagnia lowcost ha compiuto un volo regolare e senza intoppi, tanto che all'atterraggio a Palermo Stash ha voluto rassicurare, in modo scherzoso, famiglia e fan con un nuovo video: " Tutto a posto, siamo arrivati. Giuro che quella luce non è il Paradiso. Mamma tutto a posto! ".

Il cantante, al secolo Antonio Fiordispino, sta proseguendo il suo tuor estivo con la band ma ha da poco vissuto un grave lutto familiare. La scomparsa di uno zio molto vicino a lui che lo ha segnato nel profondo, tanto da condividere con i suoi follower il dolore e il suo ricordo su Instagram.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?