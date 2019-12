Stash torna su Instagram: "Grazie per il supporto!"

Bello, simpatico e… talentuoso! Parliamo di Stash dei The Kolors, il cantante della band che ha conquistato tutti nel giro di pochi anni tra Amici di Maria De Filippi, Sanremo e tanto altro ancora.

Tuttavia, il frontman della band si è ritrovato proprio nel giorno di Santo Stefano a dover prendere una decisione drastica. Stash infatti ha disattivato il suo account Instagram del tutto all’improvviso, cogliendo così di sorpresa i suoi fan. Molti hanno chiesto spiegazioni al leader dei The Kolors, quest’anno alla sua seconda esperienza come insegnante ad Amici di Maria De Filippi, e alla fine il cantante ha fatto luce sulle motivazioni che lo hanno spinto ad agire in questo modo.

"Era già deciso che lo facessi oggi, tranquilli… Però la vita è talmente assurda che crea delle coincidenze perfette…" , ha esordito Stash. Nonostante non abbia rivelato il perché avesse già preso questa decisione in precedenza, il cantante ha accennato a una coincidenza perfetta che gli avrebbe fatto capire come l’essere umano possa spingersi oltre ogni limite. "Proprio stamattina ho avuto un’altra conferma della bruttezza umana che purtroppo prevale sui social (Instagram è il più impestato perché appunto è il più utilizzato)… Spesso però, quasi simpaticamente, quell’atteggiamento velenoso, figlio di una frustrazione di base, ci fa aprire gli occhi su delle cose che diamo quasi per scontate…" , ha confessato ai suoi follower. Seppur il discorso non faccia riferimento a un episodio nello specifico, è chiaro che sia successo qualcosa che lo abbia infastidito e che lo abbia spinto a staccare almeno un giorno dai social network, in particolare da Instagram.

È risaputo, infatti, che in rete si stanno moltiplicando sempre più gli hate speech, parole su parole che non fanno altro che alimentare la violenza. Tuttavia, se in precedenza si aggrediva l’altro principalmente per motivi politici, religiosi o razziali, oggi lo si fa anche per le cose più banali. Così, anche Stash, stanco dell’ostilità che avvelena i social media, ha voluto prendere posizione contro questo fenomeno cancellandosi da Instagram.

Tuttavia, la fuga non è mai la risposta, perché scappare significa volersi allontanare da qualcuno o da qualcosa, ma la fonte del nostro tormento ci seguirà sempre, ovunque andiamo. Forse, proprio per questo motivo, Stash è tornato su Instagram più carico che mai. In fondo, però, lo aveva già anticipato su Facebook ai suoi fan ed aveva rassicurato: "Tranquilli, ho disattivato io l’account Instagram. Domani tornerà attivo. Grazie per il supporto!" .

Insomma, niente e nessuno lo può fermare!

