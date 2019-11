Stefania Orlando: "Sui social mi offrono soldi per farsi picchiare o pulirmi casa"

Sui social conta più di 100mila follower e, proprio da qualcuno di questi, Stefania Orlando riceve delle proposte davvero particolari.

A raccontarlo è stata proprio la showgirl e conduttrice che, intervenuta durante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha rivelato di ricevere spesso dei messaggi e delle richieste bizzarre (e anche un po' hot) da parte di alcuni fan. “ (Sui social mi scrivono, ndr) di tutto: gli uomini mi offrono addirittura dei soldi per farsi picchiare, forse dovrei iniziare una carriera da mistress – ha scherzato la Orlando che, incalzata dai conduttori, ha rivelato il contenuto di alcuni messaggi - . Mi chiedono se possono venire a pulirmi casa, e mi chiedono anche di camminargli sopra, coi tacchi, rigorosamente a spillo così gli faccio più male. Insomma, vogliono esser trattati male ”.

Stefania Orlando, così come molte altre colleghe del mondo dello spettacolo, dunque, è oggetto di attenzioni particolari da parte di alcuni utenti della rete e, ai conduttori che si sono meravigliati del fatto che qualcuno possa sborsare denaro per pulirle casa, lei ha replicato: “ Si, lo farebbero pagandomi, oltretutto ”. Lei, però, a queste richieste preferisce non rispondere, anzi ha voluto chiarire: “ Io sono sposata e sono più tradizionale ”.