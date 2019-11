Stefania Pezzopane difende l'amore con Coccia: "Fiera di essere conosciuta per questa relazione"

La chiacchierata storia tra l’onorevole Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta è stata oggetto del “due contro tutti” durante la serata dell’11 novembre scorso di Live! Non è la d’Urso.

La loro storia ha sempre destato molte perplessità tra il pubblico a causa della differenza di età tra i due, ma la Pezzopane e Colaiuta hanno ribadito di essere certi del loro amore e di non curarsi affatto del chiacchiericcio della gente che non può comprendere il sentimento che li tiene uniti. Trovandosi di fronte alle cinque sfere di Live!, quindi, l’onorevole e il compagno hanno continuato a difendere la loro relazione e replicato al gossip secondo cui Simone avrebbe tradito la fidanzata con la sorella di Ronaldo. “ Con la sorella di Ronaldo c'è un'amicizia o lavoriamo assieme ”, ha spiegato lui.

“ Le donne hanno un istinto salvifico e infermieristico – ha esordito Simona Izzo, schieratasi tra i personaggi contrari e scettici nei confronti di questa storia -. Ti chiedo: ‘Ami quest’uomo per istinto materno? Perché Simone è un uomo un po’ particolare...’ ”. Il riferimento della Izzo era, chiaramente, all’eccessiva presenza di tatuaggi sul corpo dell’ex spogliarellista che, prontamente, le ha fatto notare che ci sono tante persone con problemi, ma senza alcun disegno sul corpo. “ Il tatuaggio è una cultura – le ha fatto notare Coccia, mentre Stefania Pezzopane ci ha tenuto a fare una precisazione - . Io non devo salvare nessuno. L’obiettivo, quando ho incontrato Simone, non era di salvarlo ma di conoscerlo. Poi l’ho conosciuto, ci siamo piaciuti, il nostro è un rapporto di reciprocità ”.